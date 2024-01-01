Arpari

Arpari

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الموقع الإلكتروني: arpari.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arpari على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الرؤية النقدية. مبسط. اترك وراءك بوابات البنوك القديمة وعمليات تسجيل الدخول المتعددة. قم بالوصول إلى جميع بياناتك المصرفية وإدارة سير عمل الخزينة الخاصة بك من منصة واحدة.

الموقع الإلكتروني: arpari.com

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