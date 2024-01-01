بدائل - Arnica

OX Security

ox.security

يجب أن يكون الأمان جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير البرمجيات، وليس فكرة لاحقة. تم تأسيس OX على يد Neatsun Ziv وLion Arzi، وهما مديران تنفيذيان سابقان في Check Point، OX هي منصة إدارة وضع أمان التطبيقات النشطة الأولى والوحيدة (ASPM)، التي تعمل على دمج أدوات أمان التطبيقات المتباينة (ASPM+AST وSSC) في و...