ARN News Centre

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يقوم مركز أخبار ARN بإنتاج تقارير ونشرات إخبارية عالية الجودة يتم بثها كل ساعة عبر محطات راديو ARN. أحدث عناوين الأخبار العاجلة لدبي والإمارات العربية المتحدة وخارجها من ARN. تكمن قوتهم في فريق إخباري متعدد الثقافات من الصحفيين ذوي الخبرة العالية الذين يعكسون، بطريقة صغيرة، المجتمع الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: arnnewscentre.ae

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