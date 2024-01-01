ARN News Centre

ARN News Centre

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: arnnewscentre.ae

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ARN News Centre على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم مركز أخبار ARN بإنتاج تقارير ونشرات إخبارية عالية الجودة يتم بثها كل ساعة عبر محطات راديو ARN. أحدث عناوين الأخبار العاجلة لدبي والإمارات العربية المتحدة وخارجها من ARN. تكمن قوتهم في فريق إخباري متعدد الثقافات من الصحفيين ذوي الخبرة العالية الذين يعكسون، بطريقة صغيرة، المجتمع الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: arnnewscentre.ae

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