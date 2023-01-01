بدائل - Arena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Taboola
taboola.com
تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareThis
sharethis.com
أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Paper.li
paper.li
قم ببناء تواجدك الرقمي في دقائق. سنقدم لك محتوى لمشاركته كل يوم. وموقع ويب متجدد دائمًا.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Storipress
storipress.com
النظام الأساسي لإنشاء المحتوى وإدارته والذي يعمل على تبسيط عملية التحرير الخاصة بك والتكيف مع جمهورك. بفضل ميزات مثل طرق عرض كانبان الأصلية والتقويم، ومنشئ المواقع، وعمليات التكامل المعززة للإيرادات، وأدوات تحسين محركات البحث القوية، تتيح لك Storipress إمكانية وضع علامة تجارية لجمهورك.
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Edition Digital
editiondigital.com
يقوم برنامج Edition للنشر الرقمي بتوحيد النقاط الخمس الحاسمة للنشر الرقمي الفعال؛ الإنشاء والإدارة والتوزيع وتحقيق الدخل والتحليل. أنشئ محتوى تفاعليًا وجذابًا بدون برمجة وقم بتوزيعه عبر جميع الأنظمة الأساسية - الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Hightouch
hightouch.io
مستودع البيانات الخاص بك هو مصدر الحقيقة لبيانات العملاء. يقوم Hightouch بمزامنة هذه البيانات مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق عملك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Waapiti
waapiti.eu
اكتشف المنصة المثالية لإدارة أي شاشة بسرعة وسهولة. في أي وقت ومن أي مكان. هذا صحيح، بلا حدود.
Content Launch
contentlaunch.com
أسهل طريقة لتخطيط المحتوى الرائع وطلبه منصة تسويق المحتوى للوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق المحتوى عبارة عن منصة مبسطة لاكتشاف المحتوى وتوزيعه.
InPowered
inpowered.ai
تتيح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ inPowered للعلامات التجارية تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار على تسويق المحتوى الخاص بها. مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسنوات من التعلم الآلي، تسمح حلول ذكاء المحتوى وتوزيع المحتوى الخاصة بهم للمسوقين بجمع بيانات الملكية واستخدامها لتحقيق عائد استثمار حقيقي - مما يؤد...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - الكل في واحد منصة الإبداع والتسويق. تكافح فرق التسويق لإنجاز عملها ناهيك عن توسيع نطاق جهودها التسويقية. يعد سرد القصص في عالم الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عملية مرهقة وفوضوية، حيث يشارك فيها عدد كبير جدًا من الأشخاص المختلفين، والأدوات اللازمة للإدارة، والعديد من المشكلات...
Shareaholic
shareaholic.com
نحن فريق عالمي مخصص لمساعدة العلامات التجارية والناشرين على إشراك جماهيرهم في كل زيارة للموقع الإلكتروني. تعمل Shareaholic في مجال الأعمال التجارية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحب ما نقوم به ونعيش من أجل إسعاد عملائنا. لقد فازت مجموعة منتجاتنا بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة (بما في ذلك من معهد...
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI هو الجيل التالي من CDP (منصة بيانات العملاء) التي تقوم بتنظيف جميع بياناتك المجزأة وتحليلها وتوحيدها في لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام في الوقت الفعلي.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
قم بتوصيل النقاط: اكتشف الفرص الجديدة، وطور فهمًا عميقًا للعملاء والشركاء والأسواق، واكتشف الاتجاهات وادعم فريق المبيعات الخاص بك بأفضل الإجراءات التالية. يقدم Squirro هذه الرؤى في الوقت الفعلي، تلقائيًا، في تطبيقات جاهزة للمؤسسات تم تدريبها مسبقًا.
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة ...
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة ترغب في استخدامها. الرسم البياني الخاص...
mediarithmics
mediarithmics.io
تقدم mediarithmics بنية أساسية مفتوحة ومتكاملة لتسويق البيانات، تغطي جميع استخدامات CDP وDMP. يمكن أيضًا استخدام النظام الأساسي لإنشاء تحالفات البيانات، مما يضمن عدم نفاذية البيانات بين الشركاء والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية (GDPR، Pipeda، CCPA...). تتيح تقنيتنا جمع بيانات كل عميل وبيانات محتم...
Journify
journify.io
Journify - منصة بيانات العملاء القابلة للتركيب والتي تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء، وتحديد الجماهير الديناميكية، وتنشيطها في الوقت الفعلي.
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً شاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرة معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها القائمة...