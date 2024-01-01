ArchitectGPT هي أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء تصميمات مرئية مذهلة للمنازل والممتلكات بناءً على الصور التي تم تحميلها. توفر الأداة ما بين 10 إلى 65 سمة تصميم للاختيار من بينها، بما في ذلك Modern وArt Deco وRustic وغيرها، مما يلبي احتياجات المهندسين المعماريين ومحترفي العقارات ومصممي الديكور الداخلي. تم تصميم الواجهة لتكون بديهية وسهلة الاستخدام، مما يسمح بتخصيص غرفة معينة، مثل غرف المعيشة إلى المطابخ أو غرف النوم إلى المسارح المنزلية، من بين أمور أخرى، مع وظيفة السحب والإفلات البسيطة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى ترخيص الاستخدام التجاري لاستخدام الصور التي تم إنشاؤها للتسويق أو لأي غرض آخر. علاوة على ذلك، توفر الأداة سمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء المحددة. يتميز ArchitectGPT أيضًا بمنصة متوافقة مع الأجهزة المحمولة تتيح للمستخدمين التقاط الصور أثناء التنقل وتحميلها للحصول على الإلهام الفوري للتصميم. تقدم ArchitectGPT تصميمات خارجية وداخلية جميلة للمنزل لإلهام المستخدمين من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تولد مجموعة واسعة من المواضيع لإنتاج صور مذهلة تحول المنازل إلى أعمال فنية. يمكن للمستخدمين اختيار سمات التصميم وأنماطه وتجربة تخطيطات مختلفة، مما يضمن الحصول على مخرجات فريدة. الأداة متاحة مجانًا، ويمكن للمستخدمين تجربتها قبل الاشتراك في الخدمة. بشكل عام، يوفر ArchitectGPT طريقة بسيطة وفعالة لإنشاء صور جميلة لتصميم المنزل، مما يوفر الوقت والجهد أثناء إنتاج تصميمات جذابة ببضع نقرات فقط.

الموقع الإلكتروني: architectgpt.io

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