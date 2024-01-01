ArchForm

ArchForm

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الموقع الإلكتروني: archform.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ArchForm على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج تخطيط علاج تقويم الأسنان سهل الاستخدام للمصففات داخل المكتب، والطباعة المباشرة، والتشذيب باستخدام الحاسب الآلي، وتصنيع المصففات. قم بتحويل ممارستك من خلال البدء في نفس اليوم وزيادة الربحية والتحكم السريري الأفضل.

الموقع الإلكتروني: archform.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ArchForm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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