بدائل - Arc

WorkGenius

workgenius.com

البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.