قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تمكين الشركات الناشئة بالمنتجات المالية الحديثة. إدارة المدفوعات بأمان، وتخزين الودائع، والوصول إلى التمويل، وكسب العائد، كل ذلك في مكان واحد. أساسيات إدارة النقد لبدء التشغيل بدون رسوم مصممة للتوسع، ومكتملة بدعم مخصص.

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