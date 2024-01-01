أتمتة بيانات الموظفين من كل مكان إلى أي مكان. يتيح Aragorn لفرق People Ops وفرق تكنولوجيا المعلومات إمكانية تبسيط تكامل بيانات الموظفين من أي نقطة مصدر إلى أي بائع أو نظام تطبيق، سواء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو Webhook أو خلاصات الملفات.

الموقع الإلكتروني: aragorn.ai

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