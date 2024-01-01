Aragorn

Aragorn

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الموقع الإلكتروني: aragorn.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aragorn على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة بيانات الموظفين من كل مكان إلى أي مكان. يتيح Aragorn لفرق People Ops وفرق تكنولوجيا المعلومات إمكانية تبسيط تكامل بيانات الموظفين من أي نقطة مصدر إلى أي بائع أو نظام تطبيق، سواء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو Webhook أو خلاصات الملفات.

الموقع الإلكتروني: aragorn.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aragorn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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