بدائل - Apviz
Spectrum
spectrum.com
شركة Charter Communications, Inc. هي شركة اتصالات ووسائط أمريكية تقدم خدمات تحمل العلامة التجارية Charter Spectrum.
Dopple.ai
dopple.ai
استمتع بتجربة طريقة جديدة للدردشة مع آلاف الشخصيات والرفاق والموجهين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
ShapeDiver
shapediver.com
قم بتحويل ملفات Grasshopper الخاصة بك إلى تطبيقات عبر الإنترنت. شارك أدوات التصميم الخاصة بك بأمان مع الآخرين دون الكشف عن الكود الأصلي. قم بتضمينها بسهولة على أي موقع ويب عبر iframe أو دمجها مع منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
Kickflip
gokickflip.com
تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء م...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خل...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu هو متجرك الشامل لتصور المنتجات وسرد القصص من خلال الواقع ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز. نحن نساعد العلامات التجارية على زيادة المبيعات والوعي والمشاركة من خلال منصة الاستوديو الخاصة بنا. باستخدام Studio، يمكنك إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وإدارتها ونشرها عبر منصات مختلفة مع كل ما ت...
Brikl
brikl.com
Brikl هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا MicroStore ومخزن الفريق في جميع أنحاء العالم. قم بإعداد متجرك في 15 دقيقة واقضِ الوقت الذي وفرته في تنمية أعمالك. تعمل أدوات الزينة والتصور ثلاثي الأبعاد من Brikl على تبسيط التعقيد من خلال السماح للمصممين بتبادل الصور المسطحة والتحريرات اليدوية للعناصر النائ...
Expivi
expivi.com
قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...