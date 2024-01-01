بدائل - Apviz

VNTANA

vntana.com

VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...