Apto Payments

Apto Payments

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: aptopayments.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apto Payments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Apto Payments حلاً متكاملاً ذو علامة بيضاء لإطلاق برامج بطاقات مبتكرة للمستخدم أولاً. تعمل تقنيتنا على تمكين عملائنا من إصدار برامج بطاقات Visa وMastercard الفعلية والافتراضية. لدينا منصة إصدار فوري للمطور أولاً، بالإضافة إلى حل مؤسسي للفرص المخصصة.

الموقع الإلكتروني: aptopayments.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apto Payments. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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