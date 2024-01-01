يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apto Payments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

توفر Apto Payments حلاً متكاملاً ذو علامة بيضاء لإطلاق برامج بطاقات مبتكرة للمستخدم أولاً. تعمل تقنيتنا على تمكين عملائنا من إصدار برامج بطاقات Visa وMastercard الفعلية والافتراضية. لدينا منصة إصدار فوري للمطور أولاً، بالإضافة إلى حل مؤسسي للفرص المخصصة.

الموقع الإلكتروني: aptopayments.com

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