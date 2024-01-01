بدائل - Appwrite
Firebase
firebase.google.com
Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.
Retool
retool.com
Retool هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. قم بسحب وإسقاط العناصر الأساسية لدينا وربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة على الفور. يتصل بـ Postgres وREST APIs وGraphQL وFirebase وGoogle Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين، للمطورين. موثوق به من قبل الشر...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Draftbit
draftbit.com
يمكنك إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتخصيصها وتشغيلها، كل ذلك من متصفحك. تم تضمين كود المصدر.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Quickbase
quickbase.com
أطلق العنان لإبداع فرقك لتحسين أي عملية بسرعة. تعرف على سبب ثقة الآلاف من أفضل الشركات في العالم بـ Quickbase لربط بياناتهم وعملياتهم وأفرادهم. جربها مجانا!
BuildFire
buildfire.com
أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...
Kissflow
kissflow.com
الأشخاص الأقرب إلى المشكلة يعرفون كيفية حلها بشكل أفضل. لذلك قمنا بتمكين قادة الأعمال من خلال Kissflow - منصة العمل الرقمية رقم 1، التي يستخدمها أكثر من 10000 عميل في 160 دولة. اجعل رحلة التحول الرقمي الخاصة بك ذكية وبسيطة!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة.
Mendix
mendix.com
Mendix هي أسرع وأسهل منصة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدمها الشركات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب على نطاق واسع. قم بالزيارة لمعرفة المزيد وتجربة المنصة مجانًا!
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر الشركات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات ...
OutSystems
outsystems.com
تقوم OutSystems بإنشاء منصات تطوير أصلية سحابية ومنخفضة الأداء وعالية الأداء للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على نطاق عالمي. رسميًا المنصة الأولى في العالم لابتكار البرمجيات بدون أي تنازلات. دعنا نذهب.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العم...
Tadabase
tadabase.io
منصة قاعدة البيانات المصممة لـ 99%، تعمل مثل 1%. يمكنك توفير آلاف الدولارات والساعات والقهوة باستخدام قاعدة بيانات مخصصة بدون تعليمات برمجية ستساعدك على توسيع نطاق أعمالك دون أي ضغوط.
Ionic
ionic.io
طريقة جديدة للبناء والشحن للجوال. تعمل Ionic على تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتقديمها. بدءًا من مجموعة SDK المحمولة الشهيرة مفتوحة المصدر وحتى حلول CI/CD المتنقلة الرائدة في الصناعة وحلول الواجهة الأمامية الصغيرة، تساعدك Ionic على تلبية الطلب على الأجهزة المحمولة عبر أ...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ، عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، من شركة Deltecs InfoTech Pvt. المحدودة، مومباي، الهند التي تساعد على بناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال. يوفر النظام الأساسي مخرجات متعددة الخبرات (الجوال والويب) مع أدوات إنشاء مرئية وقاعدة بيانات عبر الإنترنت ومحرري الأكو...
Back4App
back4app.com
تخزين البيانات العلائقية والاستعلام عنها على السحابة. يمكنك الوصول إليها عبر GraphQL وREST من خلال واجهة خلفية مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير.
Superblocks
superblocks.com
بناء أدوات داخلية قوية. يوفر المطورون 100 ساعة من العمل. الاستعلام عن أي مصدر بيانات. قم بتوصيل أي مكون من مكونات واجهة المستخدم. أتمتة أي سير عمل. جدولة أي وظيفة.
Quixy
quixy.com
Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز ال...
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مج...
Chatroll
chatroll.com
يوفر Chatwing حلولاً لتضمين الدردشة على موقع الويب والمدونة والتطبيق والأنظمة الأساسية وأي صفحة ويب.
Workhall
workhall.com
Workhall عبارة عن منصة متطورة لدعم عمليات الأعمال (BOS) مصممة لتبسيط وتبسيط عمليات أنشطة عملك. سواء كنت تشغل منصبًا تنفيذيًا، أو تدير قسمًا، أو تقود فريقًا، أو تساهم بشكل فردي، فإن Workhall يمكّنك من خلال واجهة بديهية لإنشاء التطبيقات دون عناء، والوصول إلى بيانات المؤسسة في الوقت الفعلي، وتفويض المه...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks عبارة عن منصة قوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يتم استخدامه من قبل مؤسسات المؤسسات لأتمتة العمليات التجارية المهمة باستخدام تطبيقات جميلة يتم إصدارها بسرعة البرق. بفضل واجهة السحب والإفلات المرئية، يمكن للمطورين المواطنين استخدام Betty Blocks كمنصة بدون تعليمات...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب تطبيقات الهاتف المحمول المذهلة والمتكاملة بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو...