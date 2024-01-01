Appward

Appward

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الموقع الإلكتروني: appward.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Appward على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: appward.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Appward. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Workday

Workday

workday.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Glean

Glean

glean.com

GoRamp

GoRamp

goramp.com

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Socket

Socket

socket.dev

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