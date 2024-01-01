بدائل - Apptimized

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...

Progress

Progress

progress.com

توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...

PubNub

PubNub

pubnub.com

استفد من قوة واجهات برمجة التطبيقات المستضافة في الوقت الفعلي لبناء تجارب جذابة عن بعد باستخدام الدردشة داخل التطبيق، ودفع الإشعارات، وتتبع الموقع، والمزيد.

Ably

Ably

ably.com

النظام الأساسي لتشغيل التجارب الرقمية المتزامنة في الوقت الفعلي. مضمون للتسليم على نطاق واسع.

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