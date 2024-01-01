بدائل - Apptimized
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
PubNub
pubnub.com
استفد من قوة واجهات برمجة التطبيقات المستضافة في الوقت الفعلي لبناء تجارب جذابة عن بعد باستخدام الدردشة داخل التطبيق، ودفع الإشعارات، وتتبع الموقع، والمزيد.
Ably
ably.com
النظام الأساسي لتشغيل التجارب الرقمية المتزامنة في الوقت الفعلي. مضمون للتسليم على نطاق واسع.