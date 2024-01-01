Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف الواجهة الأمامية وإمكانية الوصول والصحة البصرية بسرعة ودقة غير مسبوقة. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المرئي لدينا على تغيير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الجودة من خلال ضمان ظهور تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وتشغيلها تمامًا كما تم تصميمها عبر أي جهاز أو متصفح أو نظام تشغيل أو تطبيق أصلي. يتميز تطبيق Applitools بالسرعة والتكامل مع أي بيئة DevOps، وسهل الاستخدام من قبل أي شخص في الفريق، وقابل للتطوير إلى أي مؤسسة ذات حجم تتطلع إلى زيادة السرعة والجودة مع كل إصدار - وهي نتيجة ضرورية للمنافسة في بيئة الأعمال المليئة بالتحديات اليوم.

الموقع الإلكتروني: applitools.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Applitools. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.