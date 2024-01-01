بدائل - Appflow.ai
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee هو برنامج فوترة الاشتراك الرائد الذي يعمل على تشغيل الفواتير المتكررة الشاملة وإدارة الاشتراكات والفواتير التلقائية لأكثر من 2000 شركة SaaS.
Adapty
adapty.io
خدمة الكل في واحد للاشتراكات داخل التطبيق. قم بتطوير التطبيقات وتحسينها وتنميتها باستخدام دعم iOS وAndroid وReact Native وFlutter وUnity والويب.
ChartMogul
chartmogul.com
أول منصة بيانات الاشتراك في العالم. تجعل منصة بيانات الاشتراك ChartMogul من السهل دمج بيانات الفواتير الخاصة بك وتنظيفها، ثم تحليلها مثل المحترفين باستخدام تحليلات الاشتراك الرائدة في الصناعة.
Recurly
recurly.com
يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.
RevenueCat
revenuecat.com
الاشتراكات داخل التطبيق أصبحت سهلة. يسهّل RevenueCat تنفيذ الاشتراكات داخل التطبيق وإدارتها، وتحليل بيانات العملاء، وزيادة الإيرادات المتكررة على أنظمة iOS، وAndroid، والويب.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Qonversion
qonversion.io
منصة بيانات الاشتراك لشركات الهاتف المحمول أولاً. البنية التحتية للاشتراك عبر الأنظمة الأساسية، واختبار أ/ب، وتحليلات الإيرادات، وأتمتة المشاركة، وعمليات التكامل، كلها في مكان واحد لتنمية تطبيقك بشكل أسرع.
Baremetrics
baremetrics.com
Baremetrics هي تحليلات ورؤى الاشتراك: نقرة واحدة وستحصل على مئات من المقاييس القيمة ورؤى الأعمال!
Smartrr
smartrr.com
تقوم Smartrr بإنشاء تجارب اشتراك متميزة لعلامات DTC التجارية من خلال حل عضوية الخدمة الكاملة الذي يزيد من القيمة الدائمة للمشتركين لديك.
Apphud
apphud.com
بنية تحتية للاشتراكات داخل التطبيق يمكنك الاعتماد عليها. يوفر Apphud طريقة أكثر ذكاءً لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنميتها من خلال الاشتراكات داخل التطبيق. من خلال جعل عملية التطوير أكثر بساطة، وتوفير البيانات والأدوات في الوقت الفعلي لزيادة الإيرادات.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Subscript
subscript.com
حان الوقت لتوديع برامج الفوترة والتحليلات القديمة! تعرف على Subscript: الطريقة الحديثة والمرنة لشركات B2B SaaS لأتمتة الفواتير والتعرف على الإيرادات والتحليلات. يحب القادة الماليون برنامج Subscript لأنه يوفر على فرقهم ما يزيد عن 20 ساعة شهريًا، ويساعدهم على جمع المزيد من الإيرادات، كما يحقق عائدًا ر...
TrueRev
truerev.com
TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إد...
Ordergroove
ordergroove.com
تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة...
Maxio
maxio.com
في Maxio، نساعد شركات B2B SaaS على إطلاق المرحلة التالية من النمو. تم تصميم منصة العمليات المالية الخاصة بنا لمواجهة التحديات المالية الفريدة التي تواجه B2B SaaS، بما في ذلك الفواتير وإدارة الاشتراكات والتعرف على الإيرادات والنفقات ومقاييس وتحليلات SaaS. نحن نؤمن أنه لكي تتمكن شركات SaaS من إطلاق ال...
Cleeng
cleeng.com
قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...
Conjura
conjura.com
تعمل Conjura على تمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من خلال لوحات معلومات بديهية ورؤى قابلة للتنفيذ لشركات التجارة الإلكترونية.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
تسريع زيادة الإيرادات باستخدام برنامج إدارة الاشتراكات. تعزيز النمو القوي في الشركات مع تحسين معدلات التنشيط والتحويل والاحتفاظ وتوسيع الحساب مع المزيد من مشاركة العملاء.
Vindicia
vindicia.com
تعتبر Vindicia، إحدى شركات Amdocs، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاشتراكات والإيرادات المتكررة.