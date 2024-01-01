Apozy

Apozy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: apozy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apozy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعتمد الشركات الأكثر استهدافًا في جميع أنحاء العالم على Airlock — منصة Apozy’s Browser Defense Platform — لتعطيل مواقع الويب الخطيرة تلقائيًا في وقت النقر باستخدام Native Browser Isolation.

الموقع الإلكتروني: apozy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apozy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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