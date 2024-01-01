بدائل - Apollo

Blue Triangle

bluetriangle.com

كل ضوء أحمر ليس هو نفسه. ولا كل فرصة عمل. يمنحك Blue Triangle تتبعًا موحدًا لمؤشرات الأداء الرئيسية الفنية والأمنية والتجارية والتسويقية مثل الروابط المعطلة ونفاد المخزون ومعدلات الارتداد والخروج وغير ذلك الكثير - كل ذلك في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص. إن مراقبة التجربة الرقمية ليست سوى جزء من ...