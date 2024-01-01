بدائل - APItoolkit
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Apigee
google.com
تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Workato
workato.com
Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
Zuplo
zuplo.com
شحن واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل أسرع: تساعد بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Zuplo الفرق الصغيرة والكبيرة على توصيل واجهات برمجة التطبيقات إلى الإنتاج بشكل سريع وآمن وبتجربة مطور تغير قواعد اللعبة.
Kong
konghq.com
Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.
Presto API
prestoapi.com
تعد PrestoAPI واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والمعتمدة على السحابة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Checkly
checklyhq.com
مراقبة نشطة مبهجة للمطورين. Checkly عبارة عن منصة مراقبة API وE2E للمكدس الحديث: JavaScript قابلة للبرمجة ومرنة ومحببة.
Jitterbit
jitterbit.com
قم بتوصيل SaaS والتطبيقات المحلية والسحابية مع دمج الذكاء على الفور في أي عملية تجارية. تعرف على المزيد حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Jitterbit.
Xano
xano.com
أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قوية وقابلة للتطوير لتطبيقك بدون تعليمات برمجية. Xano هي الواجهة الخلفية الموثوقة لأكثر من 50000 تطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
Boomi
boomi.com
تساعدك حلول Boomi iPaaS على تعزيز مستقبل أعمالك من خلال التكامل الذكي والأتمتة. قم بتوصيل كل شيء، في كل مكان، مع Boomi.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Userparser
userparser.com
Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات ...
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات للفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً ...
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيق...
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تك...
Pellerex
pellerex.com
نظام بيئي من المؤسسات المستقلة والمدارة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المباشرة لمساعدتك في إنشاء البرامج وتحويلها بسرعة. ستعمل أسسنا على تسريع وقتك في التسويق لعدة أشهر، وستساعدك واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على التركيز على منتجك وليس البنية التحتية المحيطة به. Pellerex هي منطقة هبوط C...