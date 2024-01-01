بدائل - Apiable

Bump.sh

bump.sh

يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائم...