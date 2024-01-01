Apertium

Apertium

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: apertium.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apertium على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Apertium عبارة عن منصة ترجمة آلية قائمة على القواعد. إنه برنامج مجاني وتم إصداره بموجب شروط رخصة جنو العمومية.
الفئات:
Reference
خدمات الترجمة الآلية

الموقع الإلكتروني: apertium.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apertium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Translate

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DeepL Translator

DeepL Translator

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Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Yandex Translate

Yandex Translate

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U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

네이버 파파고

네이버 파파고

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iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

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