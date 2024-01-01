بدائل - AODocs

Sync

sync.com

المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات والتعاون في المستندات يساعد الفرق على البقاء آمنًا ومتصلًا في السحابة منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرا...