设计杂谈

设计杂谈

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الموقع الإلكتروني: anyway.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 设计杂谈 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم اختيار البودكاست الذي يستضيفه مصمما واجهة المستخدم JJ Ying وLeon Gao، والذي يتضمن موضوعات تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التصميم المرئي، في قائمة أفضل ملفات البودكاست من Apple في عام 2015. Anyway.FM هو مكان يعبر فيه رجلان رائعان عن شغفهما بالتصميم. Anyway.FM هو مكان يشتكي فيه رجلان عجوزان من العالم. FM هو أيضًا مكان يرغب فيه زوج من الأصدقاء الجيدين في مشاركة رؤيتهم المزيد من الناس. .

الموقع الإلكتروني: anyway.fm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 设计杂谈. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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