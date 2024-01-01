تم اختيار البودكاست الذي يستضيفه مصمما واجهة المستخدم JJ Ying وLeon Gao، والذي يتضمن موضوعات تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التصميم المرئي، في قائمة أفضل ملفات البودكاست من Apple في عام 2015. Anyway.FM هو مكان يعبر فيه رجلان رائعان عن شغفهما بالتصميم. Anyway.FM هو مكان يشتكي فيه رجلان عجوزان من العالم. FM هو أيضًا مكان يرغب فيه زوج من الأصدقاء الجيدين في مشاركة رؤيتهم المزيد من الناس. .

الموقع الإلكتروني: anyway.fm

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