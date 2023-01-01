بدائل - Anyleads
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
UpViral
upviral.com
تُعد مسابقات اليانصيب والمكافآت الخاصة بـ UpViral أسرع طريقة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. قم بتوليد حركة المرور وتنمية قائمتك وتحويل المشتركين إلى عملاء.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
WotNot
wotnot.io
أتمتة التفاعلات مع عملائك الحاليين والمستقبليين اليوم! من السهل بناء الروبوتات، ولكن من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه WotNot، حيث تقدم خدمة مخصصة لك. نحن نبني مجموعة من العملاء المحتملين المؤهلين، ونعمل على أتمتة دعمك، دون زيادة عدد الموظفين من خلال منصة chatbot الخا...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددة المهام والتوظيف والتسويق.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
FormAssembly
formassembly.com
يوفر FormAssembly أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت سهلة الاستخدام للشركات. التكامل مع Salesforce من خلال الويب السلس الخاص بنا لحل أي شيء. إبدأ اليوم.
GoSquared
gosquared.com
قم بتنمية أعمالك من خلال أتمتة التسويق والدردشة المباشرة والتحليلات في الوقت الفعلي.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish is the world's most powerful contact search engine. Swordfish aggregates data from the world's top people identity verification providers such as Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian and hundreds of other independent sources & live feeds to bring you up-to-date, valid, direct contact inform...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: The control center of your online marketing strategies. [http://bit.ly/2mj2mMJ] With Leadfox, our marketing automation software, you can deploy and maximize ALL your marketing tactics including emails, advertising, landing pages, pop-ups, banners, A/B tests. Used by thousands of users in mo...
Expandi
expandi.io
Expandi is a LinkedIn automation tool that enables you to outreach leads most safely using an omnichannel approach. With Expandi, you don’t have to be a LinkedIn expert to get results and supercharge your LinkedIn outreach game. Contact your prospects on LinkedIn or by Email via smart, automated seq...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Interact
tryinteract.com
قم بإنشاء اختبارات تفاعلية تولد عملاء محتملين وتبيع المنتجات. استفد من قوة الاختبارات لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني، وتقسيم العملاء المحتملين، والتوصية بالمنتجات لزيادة المبيعات.
ShortStack
shortstack.com
انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية ووكالات الإعلان والشركات الصغيرة المدرجة في قائمة Fortune 500 والتي تستخدم ShortStack لإنشاء حملات تسويقية تفاعلية مخصصة. قم بإنشاء مسابقات قابلة للتخصيص، ومسابقات يانصيب، واختبارات، وهدايا الهاشتاج، ومسابقات التعليق للدخول، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة،...
Clearout
clearout.io
التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجمع - دقيق بنسبة 98%+، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إزالة مصائد البريد العشوائي، التحقق من إساءة استخدام البريد الإلكتروني، مكتشف البريد الإلكتروني، واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، وقت تشغيل بنسبة 99.9% - تجربة مجانية مع 100 نقطة!
EmailMeForm
emailmeform.com
قم بجمع المدفوعات وبيانات العملاء والتسجيلات والرد على دعوات الأحداث والعملاء المتوقعين من خلال النماذج والاستطلاعات الآمنة عبر الإنترنت - استخدم قوالب قوية أو DIY. الاشتراك مجانا.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Callspree
callspree.com
Callspree offers fully customizable website lead widgets that can be easily embedded into your website to attract the attention of your website visitors. Callspree has two products; A Callback widgets and a Lead-to-Call form widget. The Callspree callback widget enables your website visitors to conn...
Callback24
callback24.io
Callback24 – lead generation tool which helps acquiring new customers thanks to call-to-action (CTA) buttons. Callback24 makes it easier for your client to contact you. In just 15 seconds your consultant gets a notification about a customer’s call. Answer up to 30% more phone calls thanks to call-to...
Banatic
banatic.com
Banatic is a popup builder that make it easy to design beautiful popups and to grow your email lists faster. we provide the software service to build your own popups and sync the email with your favorite email provider. To sum it up you can turn your signup into revenue and grow your business faster...
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks offers you a suite of products that you can use for your marketing in order to grow your company, find leads, send emails, create a chatbot, attract visitors to write reviews, prevent your site from fake emails, display social notification on your site and many more. A suite of marketing and...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms is a powerful online form builder that allows businesses and organizations to create custom forms and surveys with ease. With a user-friendly drag-and-drop interface and a wide range of c... Show More stomizable templates and themes, Quill Forms makes it easy to design and publish profes...
KlickLead
klicklead.de
Use KlickLead to create individual funnels for qualifying your leads. KlickLead funnels convert noticeably better than normal forms on websites and generate high-quality inquiries for your business. You can use it as a simple hosted funnel on our server or copy a script to your website so visitors d...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar helps entrepreneurs increase revenue, email sign ups, and sales online. You'll have access to a wide range of website optimization widgets and pop ups that will help turn visitors into customers.
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation's lead management and marketing automation software allows companies to grow their business by easily capturing, contacting, qualifying, and converting more leads into sales.
Adoric
adoric.com
Creating appealing & converting popups is no easy job, but with Adoric it is. You can easily detect your audience's behavior and achieve more conversions. - Show the right message at the right time Adoric algorithm enables you to show specific messages based on your users' behavior. - Personalize me...