AnyClip عبارة عن منصة فيديو آلية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحويل مقاطع الفيديو التقليدية إلى محتوى ديناميكي وذكي. تهدف أدواتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين مقاطع الفيديو من خلال جعلها قابلة للبحث والقياس والتخصيص والتسويق والتفاعلية. تقدم المنصة منتجين رئيسيين: Genius+ وGeniusWork. تم تصميم Genius+ للاتصالات التي تواجه العملاء وتعمل كمنصة لإدارة الفيديو. فهو يحول مقاطع الفيديو إلى محتوى ذكي يمكن تمكينه بالكامل، مما يسمح بميزات مثل إمكانية البحث والتخصيص. من ناحية أخرى، تعد GeniusWork عبارة عن منصة اتصالات داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل تبادل المعرفة والتعاون داخل المؤسسات. كما يوفر AnyClip أيضًا نماذج لتعزيز البيانات والتعلم الآلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن دمجها في سير العمل الحالي. تعمل هذه النماذج على تحسين مقاطع الفيديو التقليدية من خلال إثرائها بالبيانات وتمكين وظائف الفيديو الذكية. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يسمح AnyClip للشركات بإطلاق العنان للبيانات المتأصلة في مقاطع الفيديو الخاصة بها والاستفادة من الفوائد المرتبطة عادةً بالمحتوى النصي، مثل الشفافية والتفاعل التعاون. بشكل عام، تساعد منصة وأدوات AnyClip الشركات على جعل مقاطع الفيديو الخاصة بها أكثر ذكاءً وتفاعلية وتأثيرًا، مما يوفر لهم حلول فيديو متقدمة لمختلف التطبيقات والصناعات.

الموقع الإلكتروني: anyclip.com

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