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منصة لرفع مهارات الموظفين للشركات سريعة النمو. منصة لرفع المهارات تعمل على تمكين الفرق بمسارات التعلم المستمر لتزويدهم بالمهارات المناسبة في الوقت المناسب. يتم تخصيص برامجنا لتحسين المهارات وفقًا لأهداف العمل للمؤسسات عبر المبيعات ونجاح العملاء والإدارة العامة والتكنولوجيا ووظائف المنتج وتعزيز تطوير الموظفين من خلال تعزيز كفاءاتهم الحالية وتطوير كفاءات جديدة.

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