AnimeGenius

AnimeGenius

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الموقع الإلكتروني: animegenius.live3d.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnimeGenius على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AnimeGenius هو منشئ فني يعمل بالذكاء الاصطناعي ومتخصص في إنشاء الرسوم المتحركة ومواد NSFW. ببضع كلمات فقط، يمكنه إنشاء صور وشخصيات ومشاهد مذهلة على طراز الأنيمي. ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومكتبة واسعة من أنماط الرسوم المتحركة لإطلاق العنان لإبداعك، ويمكن إنشاء الصور باستخدام text2image وimg2img وpose2img.

الموقع الإلكتروني: animegenius.live3d.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnimeGenius. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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