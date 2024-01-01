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AnimeGenius هو منشئ فني يعمل بالذكاء الاصطناعي ومتخصص في إنشاء الرسوم المتحركة ومواد NSFW. ببضع كلمات فقط، يمكنه إنشاء صور وشخصيات ومشاهد مذهلة على طراز الأنيمي. ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومكتبة واسعة من أنماط الرسوم المتحركة لإطلاق العنان لإبداعك، ويمكن إنشاء الصور باستخدام text2image وimg2img وpose2img.

الموقع الإلكتروني: animegenius.live3d.io

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