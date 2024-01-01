Anime News Network

Anime News Network

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الموقع الإلكتروني: animenewsnetwork.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هدف شبكة أخبار الأنمي هو إتاحة المحتوى والمعلومات وأخبار الأنمي والمقالات الافتتاحية ذات الصلة بالأنمي والمانجا للمستهلكين ومحبي الأنمي في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: animenewsnetwork.com

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