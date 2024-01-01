Anime AI هي أداة مصممة لإنشاء صور بنمط الرسوم المتحركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنه يعمل عن طريق التقاط صورة تم تحميلها ومعالجتها من خلال مرشحات النمط الفني التي تشمل العديد من مسلسلات الأنمي الشهيرة مثل One Piece وNaruto وغيرها، مما يحول الصورة الأصلية بشكل فعال إلى تصوير يشبه الأنيمي. يمكن للمستخدمين تخصيص التحويل باستخدام خيارات النمط المتاحة. إنه يوفر إنشاء ما يصل إلى 100 صورة محسنة بالذكاء الاصطناعي تتنوع في الأنماط المخصصة بناءً على اختيار المستخدم. يحتاج المستخدمون إلى اتباع إرشادات محددة للحصول على أفضل النتائج: مطلوب صورة شخصية واضحة وملونة لشخص واحد مع تفاصيل واضحة للوجه. إنها أداة مصممة لعشاق الرسوم المتحركة الذين يرغبون في رؤية صورهم تتحول إلى أنماط فنية مختلفة للرسوم المتحركة. إلى جانب إنشاء صور رمزية لأنيمي، يوفر Anime AI أيضًا تطبيقات إضافية لإنشاء صور من المطالبات النصية. هذه الأداة سهلة الاستخدام، مما يضمن تسليم الصور المحولة في غضون دقائق قليلة من بدء الطلب.

الموقع الإلكتروني: animeai.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anime AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.