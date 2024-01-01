Animatable

Animatable

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الموقع الإلكتروني: animatable-ai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Animatable على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Animatable منصة فريدة تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة آسرة. تم تصميم هذه الخدمة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين روايتهم للقصص المرئية من خلال إضافة لمسة رسوم متحركة إلى محتواهم. مع التركيز على سهولة الاستخدام والمرونة، يوفر Animatable مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء رسوم متحركة متميزة حقًا. دلائل الميزات: * AI Fusion Animation: استخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لتحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة، مما يوفر بُعدًا جديدًا للمحتوى المرئي. * أنماط متنوعة: يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من أنماط الرسوم المتحركة، مما يضمن تمثيل رؤيتهم الإبداعية بدقة. * التخصيص: تتيح خيارات التخصيص التفصيلية للمستخدمين تعديل جوانب مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مثل لون الشعر ولون العين والملابس لتحقيق المظهر المطلوب. * الإنشاء السريع: يتم إنشاء الرسوم المتحركة بسرعة، بمتوسط ​​وقت معالجة يبلغ 10 دقائق فقط للتحويلات المهمة.

الموقع الإلكتروني: animatable-ai.com

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