بدائل - Wellfound

Indeed

Indeed

indeed.com

إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...

Headway

Headway

apps.get-headway.com

يعد برنامج Headway for Business هو برنامج الشركات رقم 1 الذي تم تنزيله والذي يوفر تعليمًا صغير الحجم للشركات. أظهرت الكثير من الأبحاث أن فترة التركيز لدى الشخص تصبح أقصر. لذا فإن التحديات الجديدة في التعلم المؤسسي هي: أن الموظفين يتطورون ببطء؛ لديهم فجوات في المهارات الناعمة. من أفضل الطرق لتطوير ال...

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 ملي...

Naukiri

Naukiri

naukri.com

تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخا...

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما ت...

Metaview

Metaview

metaview.ai

اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.

Monster

Monster

monster.com

Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...

Manatal

Manatal

manatal.com

ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!

Remote

Remote

remote.com

يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة ...

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح لل...

Otta

Otta

otta.com

فقط المطابقات المصممة لتفضيلاتك. فقط الشركات الأكثر إثارة وابتكارًا وسرعة الحركة. أوتا يساعدك في العثور على هذه الوظيفة. الشخص الذي يناسبك تمامًا. اكتشف أهم توصياتك في الشركات الناشئة المثيرة الآن.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

قم بإجراء مقابلات أفضل باستخدام الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتبسيط عملية المقابلة الخاصة بك مع InterviewAI. تقوم منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء أسئلة مقابلة مخصصة في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل إجراء مقابلات تتسم بالكفاءة والفعالية، حتى تتمكن من العثور على أفضل مرشح للوظيفة...

Dice

Dice

dice.com

لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.

Talent.com

Talent.com

talent.com

اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.co...

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.

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