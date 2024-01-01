تحصل شركة Anchor على رواتب الشركات في الوقت المحدد، دون عناء. يعد حل الفوترة المستقل من Anchor عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يعيد تعريف الفوترة والتحصيل والمدفوعات بين الشركات. من خلال توفير حل شامل للفوترة والتحصيل، وإزالة جميع الأعمال اليدوية من هذه العمليات، تعمل Anchor على التخلص من مخاطر الاحتيال والخطأ البشري في المدفوعات بين الشركات. تأسست شركة Anchor في عام 2020، وهي تقدم تجربة فوترة SaaS إلى صناعة خدمات B2B وهي أول شركة تدعم احتياجات الفوترة الديناميكية التي تتغير باستمرار. هدف Anchor هو جعل أصحاب الأعمال يزدهرون، من خلال السماح لهم بتركيز وقتهم ومواردهم على ممارسة الأعمال التجارية، وليس إعداد الفواتير. قم بزيارة www.sayanchor.com لمعرفة المزيد والبدء.

الموقع الإلكتروني: sayanchor.com

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