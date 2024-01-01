Anchor

Anchor

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sayanchor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anchor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحصل شركة Anchor على رواتب الشركات في الوقت المحدد، دون عناء. يعد حل الفوترة المستقل من Anchor عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يعيد تعريف الفوترة والتحصيل والمدفوعات بين الشركات. من خلال توفير حل شامل للفوترة والتحصيل، وإزالة جميع الأعمال اليدوية من هذه العمليات، تعمل Anchor على التخلص من مخاطر الاحتيال والخطأ البشري في المدفوعات بين الشركات. تأسست شركة Anchor في عام 2020، وهي تقدم تجربة فوترة SaaS إلى صناعة خدمات B2B وهي أول شركة تدعم احتياجات الفوترة الديناميكية التي تتغير باستمرار. هدف Anchor هو جعل أصحاب الأعمال يزدهرون، من خلال السماح لهم بتركيز وقتهم ومواردهم على ممارسة الأعمال التجارية، وليس إعداد الفواتير. قم بزيارة www.sayanchor.com لمعرفة المزيد والبدء.
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: sayanchor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anchor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

قد يعجبك أيضًا

Paddle

Paddle

paddle.com

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

Peakflo

Peakflo

peakflo.co

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

VatPay

VatPay

vatpay.com

Salt

Salt

salt.pe

Libeo

Libeo

libeo.io

GlossGenius

GlossGenius

glossgenius.com

JioPay Business

JioPay Business

jiopay.com

Pledge Health

Pledge Health

pledge.health

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

Forsight

Forsight

forsight.ai

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية