قامت شركة Amira Learning بتطوير أول مساعد قراءة ذكي يستمع إلى الطلاب أثناء قراءتهم بصوت عالٍ، ويقيم إتقانهم، ويقدم دروسًا شخصية لتسريع إتقان القراءة. تم تأسيس الشركة من قبل فريق من المهندسين والمديرين التنفيذيين السابقين من Pearson وIBM وACT وRenaissance وتم بناؤها على أساس 20 عامًا من البحث من جامعة كارنيجي ميلون. تتمثل مهمة Amira Learning في المساعدة في سد فجوة معرفة القراءة والكتابة التي تبلغ 43 مليون شخص في أمريكا من خلال إنشاء تجارب قراءة مخصصة وجذابة للأطفال. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، وقد جمعت أكثر من 40 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك Owl Ventures، وAuthentic Ventures، وVertical Venture Partners، وHoughton Mifflin Harcourt، وOutcomes Collective، وGoogle Assistant Fund، وAmazon Alexa Fund، وReThink Education، وGSV AcceleraTE. ويتم استخدامه حاليًا من قبل أكثر من 2500 مدرسة، ويصل إلى ما يقرب من مليون طالب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

الموقع الإلكتروني: amiralearning.com

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