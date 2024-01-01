American Chemical Society

American Chemical Society

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الجمعية الكيميائية الأمريكية هي منظمة عضوية مستقلة أنشأها الكونجرس وتمثل المهنيين على جميع مستويات الدرجات العلمية وفي جميع مجالات العلوم الكيميائية. مع أكثر من 150.000 عضو، تعد ACS أكبر مجتمع علمي في العالم وأحد المصادر الرائدة في العالم للمعلومات العلمية الموثوقة. تعتبر ACS، وهي منظمة غير ربحية، في طليعة مؤسسة الكيمياء المتطورة والمقر المهني الأول للكيميائيين والمهندسين الكيميائيين والمهن ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. إن ACS ديناميكية وذات رؤية، ملتزمة "بتحسين حياة جميع الناس من خلال قوة الكيمياء التحويلية". هذه الرؤية - التي وضعها واعتمدها مجلس إدارة ACS بعد مشاورات واسعة النطاق مع الأعضاء - تكمل تمامًا بيان مهمة ACS، والتي تتمثل في "تعزيز مشروع الكيمياء الأوسع نطاقًا وممارسيه لصالح الأرض وجميع سكانها". ويمثل هذان البيانان معًا السبب النهائي لوجودنا ويوفران إطارًا استراتيجيًا لجهودنا. تنشر ACS العديد من المجلات العلمية وقواعد البيانات، وتعقد مؤتمرات بحثية كبرى وتوفر برامج تعليمية وسياسات علمية وبرامج مهنية في الكيمياء. كما نقدم أيضًا أكثر من 22 مليون دولار سنويًا في شكل منح للبحث في مجال النفط والمجالات ذات الصلة. نحن نلعب أيضًا دورًا قياديًا في التثقيف والتواصل مع صانعي السياسات وعامة الناس حول أهمية الكيمياء في حياتنا.

الموقع الإلكتروني: acs.org

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