بدائل - American Century Investments

RevOptimal

revoptimal.com

يساعد RevOptimal الفرق على الاستفادة من البيانات لزيادة الإيرادات. أولاً، نعمل مع فريقك لعزل ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك وتطوير قائمة من العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية والنوايا العالية. بعد ذلك، نقوم بتغذية عملاء محتملين مستهدفين لفريقك بإيقاع ثابت. وأخيرًا، نقوم بقياس أدائك في لوحات ...