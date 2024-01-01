بدائل - Amazon Luna

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

استمتع بتجربة الجيل الجديد من الألعاب ووسائل الترفيه مع Xbox. استكشف وحدات التحكم وألعاب Xbox الجديدة والقديمة والملحقات لبدء مجموعتك أو إضافتها.

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

تقوم GeForce NOW على الفور بتحويل أي كمبيوتر محمول أو سطح مكتب أو Mac أو SHIELD TV أو جهاز Android أو iPhone أو iPad إلى جهاز ألعاب الكمبيوتر الشخصي الذي طالما حلمت به. العب على الفور ألعاب الكمبيوتر الأكثر تطلبًا والعب بسلاسة عبر أجهزتك.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows كامل بنقرة واحدة فقط. Shadow PC هو جهاز كمبيوتر قوي يعمل بنظام Windows يمكنك الوصول إليه عن بعد من خلال تطبيق أو متصفح. ابدأ بعروضنا الجديدة القادمة بقدرات متزايدة.

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