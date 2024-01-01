Amazing.photos

Amazing.photos

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الموقع الإلكتروني: amazing.photos

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazing.photos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Amazing.photos هو منشئ صور الملفات الشخصية بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء أكثر من 100 صورة مذهلة بسهولة لأنفسهم من خلال 20 صورة فقط تم تحميلها. جودة الصور ذات مستوى عالمي مع دقة Full HD تبلغ 2048 × 2048. تسمى تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة بالانتشار المستقر، وهو شكل من أشكال الضبط الدقيق للنموذج للتعرف على شخص معين. يمتلك المستخدمون الصور التي ينشئونها، ويمكنهم فعل ما يريدون بها، بما في ذلك تنزيلها أو مشاركتها أو حذفها أو بيعها أو الحصول على وشم لها. يتم تخزين الصور بشكل آمن على خوادم في فرانكفورت، ألمانيا، وتأخذ Amazing.photos الخصوصية على محمل الجد، ولا تبيع بيانات المستخدم أبدًا. تتم معالجة الدفع من خلال Stripe، الشركة الرائدة في الصناعة، ولا يتم عرض تفاصيل الدفع أو تخزينها بواسطة Amazing.photos.

الموقع الإلكتروني: amazing.photos

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazing.photos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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