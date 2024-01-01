بدائل - amazee.io
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...
Bubble
bubble.io
Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...
Vercel
vercel.com
انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.
Heroku
heroku.com
Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغ...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.
Gitpod
gitpod.io
يعمل Gitpod على تبسيط سير عمل المطورين من خلال توفير بيئات تطوير تعاونية مُعدة مسبقًا في متصفحك - مدعومة بـ VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.
Glitch
glitch.com
أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Render
render.com
Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon عبارة عن منصة WebOps حيث تقوم الفرق ببناء مواقع الويب الخاصة بهم واستضافتها وإدارتها. تقدم Pantheon كل ما تحتاجه أعمالك من أجل السرعة الرقمية وخفة الحركة.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
اكتشف آفاقًا جديدة باستخدام أبسط منصة بدون خادم. Catalyst عبارة عن نظام أساسي بدون خادم قابل للتطوير بشكل كبير ويتيح للمطورين إنشاء حلول عالمية المستوى ونشرها دون إدارة الخوادم.
IBM Cloud
ibm.com
الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.
Sanity.io
sanity.io
Sanity هي منصة المحتوى الموحدة التي تتيح لفريقك العمل معًا في الوقت الفعلي لبناء تجارب رقمية جذابة عبر القنوات.
Kinsta
kinsta.com
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyKinsta وقم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بك المستضافة في Kinsta.
Exotel
exotel.com
شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكث...
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
BlackMesh
qodeinteractive.com
أنشئ موقعًا مثاليًا باستخدام سمات WordPress المميزة التي صممتها Qode Interactive. اكتشف تصميمات مذهلة مع مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هي منصة خاصة مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، كشركة خدمات تركز على نشر وإدارة Ruby on Rails وPHP وNode.js.
Storyblok
storyblok.com
Storyblok هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس والذي يمكّن أكثر من 100.000 مطور وفريق محتوى من إنشاء تجارب محتوى أفضل عبر أي قناة رقمية.
Northflank
northflank.com
منصة التطوير الشاملة لبناء وتوسيع نطاق الخدمات الصغيرة والوظائف وقواعد البيانات المُدارة باستخدام واجهة مستخدم وواجهة برمجة تطبيقات وواجهة سطر أوامر قوية.
Koyeb
koyeb.com
منصة واحدة، جميع خدماتك. تتيح لك منصة Koyeb الموحدة الجمع بين اللغات والأطر والتقنيات التي تحبها. انشر أي تطبيق بفضل الدعم الأصلي للغات الشائعة ونشر حاوية Docker المضمنة. قم بتشغيل خدمات الويب ذات زمن الاستجابة المنخفض والاستجابة والوظائف المستندة إلى الأحداث باستخدام نظام أساسي بدون خادم سهل الاستخ...
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.