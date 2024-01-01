يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويات الخاصة بها ويوفر Kubernetes المُدارة بسهولة لفرق المطورين. يعمل موقع amazee.io في أي مكان في العالم، مع دعم مخصص على مدار 24/7/365.

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