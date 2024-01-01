amazee.io

amazee.io

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: amazee.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من amazee.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويات الخاصة بها ويوفر Kubernetes المُدارة بسهولة لفرق المطورين. يعمل موقع amazee.io في أي مكان في العالم، مع دعم مخصص على مدار 24/7/365.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: amazee.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ amazee.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Replit

Replit

replit.com

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

Netlify

Netlify

netlify.com

Vercel

Vercel

vercel.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Plesk

Plesk

plesk.com

Render

Render

render.com

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

قد يعجبك أيضًا

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

mogenius

mogenius

mogenius.com

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

Wingback

Wingback

wingback.com

20i

20i

20i.com

Potainer

Potainer

portainer.io

VESSL AI

VESSL AI

vessl.ai

Northflank

Northflank

northflank.com

Vercel

Vercel

vercel.com

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

Picovoice

Picovoice

picovoice.ai

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية