Alternative Payments

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتير وتسهيل التسوية التلقائية. قم بتمكين عمليات التشغيل الآلي مثل الدفع التلقائي والتذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وجمع الفواتير بشكل أسرع، وفتح رؤى البيانات لتمنحك رؤية كاملة للمدفوعات والتنبؤ بالتدفق النقدي بشكل أفضل. كل ذلك في منصة واحدة.

الموقع الإلكتروني: alternativepayments.io

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