Alternative Payments

Alternative Payments

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الموقع الإلكتروني: alternativepayments.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alternative Payments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد "المدفوعات البديلة" عبارة عن منصة مدفوعات B2B متكاملة الخدمات تعمل على تبسيط المدفوعات وأتمتتها لك ولعملائك. قدم لعملائك منصة آمنة ذات علامة بيضاء لدفع الفواتير من خلال العديد من طرق الدفع (ACH، وبطاقات الائتمان، والدفع بالتقسيط). يمكنك التكامل مع حلول برامج المحاسبة وPSA الرائدة لمزامنة الفواتير وتسهيل التسوية التلقائية. قم بتمكين عمليات التشغيل الآلي مثل الدفع التلقائي والتذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لتوفير الوقت وجمع الفواتير بشكل أسرع، وفتح رؤى البيانات لتمنحك رؤية كاملة للمدفوعات والتنبؤ بالتدفق النقدي بشكل أفضل. كل ذلك في منصة واحدة.
الفئات:
Finance
Installment Payment and Buy Now Pay Later (BNPL) Software

الموقع الإلكتروني: alternativepayments.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alternative Payments. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

paythen.co

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