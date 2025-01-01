بدائل - AlphaResearch

TradingView

TradingView

tradingview.com

تطبيق TradingView يوفر أدوات تحليل السوق وبيانات حية، مع مجتمع للمستخدمين لمشاركة الأفكار والتداولات.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook هو تطبيق يوفر بيانات شاملة حول الأسواق الخاصة والعامة، مما يساعد المهنيين في تحديد وتنفيذ الفرص الاستثمارية.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts هو منصة لتحليل البيانات المالية وتصويرها، تساعد المستخدمين على بناء محفظات وتقديم معلومات مالية بوضوح.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue هو منصة تداول شاملة توفر أدوات متقدمة لتحليل الأسهم وتمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB هو منصة بحث وتحليل مالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات للمستثمرين لدمج البيانات وتحليلها وتيسير التعاون في أبحاث الاستثمار.

FactSet

FactSet

factset.com

تقدم FactSet بيانات مالية وتحليلات لمساعدة المحترفين في الاستثمار على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co هو منصة لتحليل بيانات التشفير تساعد المستثمرين في معرفة أحدث جولات جمع التبرعات في شركات الكريبتو وبلوكتشين.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات السوق والمعلومات المالية من أكثر من 9000 شركة عامة، مما يسهل تحليل البيانات والرؤى المالية.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect هي منصة تداول خوارزمية على السحابة تتيح لمستخدميها تطوير واختبار ونشر استراتيجيات الاستثمار باستخدام لغات برمجة متعددة والبيانات التاريخية.

Grata

Grata

grata.com

Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.

Profit.com

Profit.com

profit.com

تطبيق Profit.com هو منصة تداول مالية توفر تحليلات السوق، بيانات حية، وأدوات إدارة المخاطر، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

تطبيق StockInsights AI يساعد المستثمرين في تحليل البيانات المالية وأبحاث السوق بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

تطبيق BeyondIRR يساعد المتخصصين في الاستثمار بتكنولوجيا ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوصول إلى منتجات استثمارية فريدة.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

كيه أيل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الوثائق المالية، استخراج البيانات من ملفات SEC، وتوليد نماذج مالية.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

تطبيق Stockpulse يقدم تحليلات متقدمة للأخبار المالية وجماعات السوق باستخدام الذكاء الصناعي، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox هو تطبيق يوفر أدوات بحث واستثمار تتيح للمستثمرين تحليل الأسهم وإدارتها بفعالية، مع نماذج تقييم وبيانات مالية مفصلة.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

تطبيق ستريمليند فاينانس أداة بحث استثماري حديثة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير معلومات مالية وتحليلات شاملة.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

تطبيق Consumer Edge يوفر بيانات معززة لإشارات إيرادات المعاملات، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالأرباح وتحليل بيانات السوق لتعزيز النمو والاحتفاظ بالعملاء.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية والنشرات الإخبارية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

تطبيق Dealroom.co هو منصة عالمية توفر بيانات عن الشركات الناشئة والابتكار والاستراتيجيات الاستثمارية والنظم البيئية.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

تطبيق Synaptic يقدم insights حول الشركات من بيانات بديلة بدون كود، مدمجا مصادر مختلفة وأدوات تحليلية لدعم الأبحاث الاستثمارية.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical هو منصة بحث وتقييم استثماري تساعد الفرق على اكتشاف القيم الخفية في الأسواق المالية والتعاون بشكل آمن.

Aiera

Aiera

aiera.com

تطبيق Aiera يتيح تتبع الأحداث المالية الحية على وول ستريت، مع توفر نقل صوتي مباشر وتحليل للبيانات المتعلقة بالشركات، عبر تطبيق سهل الاستخدام.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo هو تطبيق يوفر بيانات مالية ورؤى عن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في الاستثمار والأعمال.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، مما يزيد الكفاءة ويعزز اتخاذ القرارات.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.

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