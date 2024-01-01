Almo Chat

Almo Chat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: almochat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Almo Chat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Almo Chat is an AI-Powered custom chatbot that is trained on your content and knowledge base (Website, Documents, Text, Q&A). Almo Chat helps businesses enhance customer interactions and provide 24x7 Customer Support and Issue Resolutions. Almo Chat can also help collect users' details and Feedback.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: almochat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Almo Chat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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