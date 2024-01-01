بدائل - Ally.io
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد تعمل على تمكين قادة الأفراد من بناء فرق مشاركة وعالية الأداء، وإلهام الثقافات الفائزة، واتخاذ قرارات عمل إستراتيجية تعتمد على البيانات.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
15Five
15five.com
يعمل برنامج 15Five على رفع مستوى أداء الموظفين ومشاركتهم من خلال طرح الأسئلة بشكل مستمر وبدء المحادثات الصحيحة.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Profit.co
profit.co
برنامج OKR الذي يساعدك على تنفيذ إستراتيجيتك. التركيز على الأهداف. قياس التقدم المحرز الخاص بك. تحقيق النتائج.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
WorkBoard
myworkboard.com
قم بمواءمة النتائج وتنسيق العمل الهادف وتمكين المساءلة عبر المنظمات الموزعة.
Officevibe
officevibe.com
أخرج الأفضل في فريقك. منصة واحدة للتواصل مع أعضاء فريقك وتعزيز الثقة. واجه التحديات وقم ببناء نقاط القوة حتى يتمكن فريقك من القيام بأفضل ما لديه.
OnePlan
oneplan.ai
يقدم OnePlan محفظة Microsoft Office 365 الإستراتيجية وحلول الإدارة المالية وإدارة الموارد التي تناسب احتياجات كل مكتب إدارة المشاريع.
Inspire Software
inspiresoftware.com
إن Inspire Software عبارة عن منصة متكاملة وشاملة ومستمرة لإدارة الأداء - بما في ذلك الأداء والأهداف أو الأهداف والأهداف الرئيسية والتعليقات و1:1 والتقدير والتعلم واستطلاعات النبض - لتحسين تنفيذ الإستراتيجية وخلق النمو.
Weekdone
weekdone.com
قم بمواءمة مؤسستك من خلال تحديد الأهداف الفعالة المستندة إلى OKR، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، وتتبع أداء الموظفين. إدارة فريق يصل إلى 3 مستخدمين مجانًا.
Perdoo
perdoo.com
منصة OKR تستخدمها المنظمات الطموحة في أكثر من 70 دولة. حر للابد. أهداف غير محدودة. أفضل الدعم والموارد.
Apptio
apptio.com
Apptio هي شركة مقرها بلفيو، واشنطن تأسست في عام 2007 وتقوم بتطوير برامج إدارة الأعمال التكنولوجية كخدمة (SaaS) التطبيقات. تم تصميم تطبيقات Apptio Enterprise لتقييم تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإبلاغها لأغراض التخطيط ووضع الميزانية والتنبؤ. توفر خدمات Apptio أدوات لمديري تكنولوجيا المعلومات لإدار...
Betterworks
betterworks.com
قم بتوحيد مؤسستك وتمكين موظفيك من الأداء من خلال التوافق والالتزام والشفافية
Swit
swit.io
Swit عبارة عن منصة تعاون جماعي على مستوى الشركة، تجمع بسلاسة بين إدارة الدردشة الجماعية وإدارة المهام في مكان واحد مناسب.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox هو برنامج للمشاركة والأداء يتيح لك تعزيز المشاركة والاحتفاظ من خلال تدريب المديرين باستخدام رؤى التعليقات وأدوات الأداء.
Tability
tability.app
احصل على أهدافك من جداول البيانات. طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لتنسيق فريقك حول الأهداف والنتائج - دون أن يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني.
ConectoHub
conectohub.com
OKR إدارة العمل الرشيقة المتكاملة - إدارة عملك وربط نتائج الأعمال بأهداف الشركة - إدارة المشاريع - إدارة المهام - إدارة الفريق