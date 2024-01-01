بدائل - Allure Security

ChannelSight

channelsight.com

منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...