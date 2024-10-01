بدائل - Alloy Automation
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterpris...
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth هي منصة مشاركة المرضى الرائدة التي تتكامل مباشرة مع أنظمة السجلات الصحية. يتم تحسين سير عمل عملك من خلال الجدولة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من NexHealth، وتذكيرات المواعيد الآلية، ورسائل المرضى، والنماذج الرقمية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وإعداد التقارير، وقائمة الانتظار الافتراضية، والمز...
Duffel
duffel.com
نحن نقدم واجهة برمجة تطبيقات قوية تمكن أي شركة سفر من البحث عن الرحلات الجوية وحجزها وبيعها من شبكة من شركات الطيران الرائدة في العالم في دقائق، وليس أشهر.
entri
entri.com
Entri هي واجهة برمجة التطبيقات (API) للمجالات المخصصة. نحن نسهل على تطبيقك الاتصال بالنطاقات المخصصة وتأمينها وبيعها وتشغيلها. قم بتحفيز الترقيات في منتجك من خلال تقديم نطاقات مخصصة. تعمل Entri Power على تسهيل نشر هذه الميزة بسرعة وسهولة، من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. البيع أنشئ مصدرً...
Merge
merge.dev
الدمج عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإضافة مئات عمليات التكامل إلى منتجك. تعمل منصة Merge على تسهيل الوصول الآمن إلى البيانات من خلال تقديم واجهات برمجة التطبيقات الموحدة عبر فئات البرامج الرئيسية، بما في ذلك نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتخزين الملف...
Apideck
apideck.com
يتيح Apidec للمطورين إنشاء عمليات تكامل على نطاق واسع من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الموحدة التي تغطي المحاسبة وإدارة علاقات العملاء ونظام معلومات الموارد البشرية ونظام ATS وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. توفير الوقت وتكلفة الصيانة حتى يتمكن المهندسون من التركيز على ا...
Finch
tryfinch.com
احصل على بيانات التنظيم والدفع والمزايا من أكثر من 200 نظام كشوف المرتبات ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) من خلال تكامل واحد. وتتلخص مهمتنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البنية التحتية التي يدعمها قطاع التوظيف، وإطلاق العنان للابتكارات التي تشتد الحاجة إليها، وإنشاء منتجات هائلة لأص...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وا...
Unified.to
unified.to
"واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج الكل" - نحن منصة مطوري واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لتكاملات SaaS. يمكن أن يستغرق إنشاء طلب تكامل عميل واحد أشهرًا من فريق البرمجيات. باستخدام Unified.to، يمكنك إطلاق جميع عمليات التكامل التي يحتاجها عملاؤك خلال ساعات فقط. Unified.to هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمن...
StackOne
stackone.com
تعمل StackOne على تغيير الطريقة التي يبني بها موفرو SaaS عمليات تكامل مذهلة، وذلك بفضل عرض واجهة برمجة التطبيقات الموحدة القوية. باستخدام StackOne، يمكن للشركات الاتصال بسهولة بأدوات ومصادر بيانات متعددة، مما يخلق تجربة سلسة وحلاً قابلاً للتطوير عبر منصات وتطبيقات مختلفة. تم تصميم StackOne Unified A...
Aurinko.io
aurinko.io
تعمل Aurinko على تشغيل ميزات الاتصالات الأساسية، وتوفر منطق مزامنة CRM جاهزًا، ووظائف Gmail الإضافية وOutlook الجاهزة للتكامل، مما يسمح لمنصات الأعمال (CRM، وATS، وPM، وPRM، وLMS) بتمكين إدارة العلاقات الذكية . *** منطق مزامنة CRM *** تمكين إدارة العلاقات الذكية - التقط أنشطة البريد الإلكتروني والتق...
Codat
codat.io
تساعد Codat البنوك على بناء اتصالات أعمق مع العملاء من رجال الأعمال. نحن نقدم منتجات تسهل الوصول إلى البيانات من البرامج المالية للعملاء ومزامنتها وتفسيرها لحالات استخدام محددة، مثل إعداد الموردين لبرامج البطاقات التجارية وضمان قروض الأعمال. يتم استخدام Codat من قبل أكبر البنوك في العالم لزيادة حصة ...
Terra
tryterra.co
واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء، مثل Garmin وFitbit وApple وGoogle وPolar وEight Sleep وOra وغيرها من خلال مصدر واحد.
Kombo
kombo.dev
لقد حان الوقت للتوقف عن مطاردة عمليات التكامل. يمكنك تقديم عمليات التكامل التي يطلبها عملاؤك في وقت قصير — اعتمد على واجهة برمجة تطبيقات Kombo الموحدة لفتح مجموعة متزايدة باستمرار من عمليات تكامل الموارد البشرية وATS.
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo هي بوابة بيانات للوصول إلى بيانات المنشئ مباشرة من الأنظمة الأساسية المصدر. تقوم Phyllo ببناء البنية التحتية الأساسية التي تتصل بكل منصة من منصات المبدعين، وتحافظ على تغذية البيانات المباشرة للأنظمة التي تستخدمها هذه المنصات لإدارة بيانات المبدعين وتوفر مجموعة بيانات موحدة حتى تتمكن الشركات م...
Yapily
yapily.com
اتصل بآلاف البنوك في 19 دولة في دقائق من خلال واجهة برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة من Yapily. الوصول إلى البيانات، ومعالجة المدفوعات، وأكثر من ذلك بكثير. ماذا ستبني؟ قم بتعزيز ابتكار منتجك من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة. اتصل بمنصة Yapily المصرفية المفتوحة للوصول إلى التغطية الأكثر شمولاً في ...
Railz
railz.ai
تقوم Railz ببناء أكبر شبكة بيانات مالية لمستقبل التمويل. نحن نهدف إلى سد العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات ذات التفكير المستقبلي والبيانات المالية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر حل Accounting Data-as-a-Service™ الخاص بنا للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية القدرة على التحرك ...
Pyas
pyas.io
Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Pinwheel
pinwheelapi.com
تعمل Pinwheel على إنشاء نظام مالي أكثر عدالة من خلال فتح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأنظمة كشوف المرتبات. توفر Pinwheel منصة تسمح للمستهلكين بربط حساب الرواتب الخاص بهم بأي تطبيق. ومن خلال بناء الأنابيب التي تربط هذه الأنظمة بالبنوك والمقرضين ومقدمي الخدمات الآخرين، فإننا نساعد المستهلكي...
Truv
truv.com
اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية بحسابات الرواتب التي تتيح التحقق من الدخل والتوظيف، وتحويل الإيداع المباشر، والمزيد.
API2Cart
api2cart.com
يساعد API2Cart على دمج خدمتك مع عربات التسوق المتعددة. إنها واجهة برمجة تطبيقات واحدة تعمل بنفس الطريقة عبر جميع منصات التسوق المختلفة، لذلك إذا كان عملاؤك لديهم متاجرهم على منصات مختلفة، فلن يتعين عليك إنشاء عمليات تكامل منفصلة لواجهة برمجة التطبيقات لكل واحد منهم واحدًا تلو الآخر، يمكنك القيام بذل...
Truto
truto.one
يمكّن Truto.one الشركات من تقديم عمليات تكامل لعملائها عبر HRIS وATS وCRM ومكتب المساعدة وحجز التذاكر وبوابات الدفع ومنصات الاشتراك والمحاسبة والتجارة الإلكترونية والبريد الإلكتروني باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الموحدة.
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء بريد إلكتروني قابل للتخصيص وقدرات الجدولة بسلاسة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكام...
Hotglue
hotglue.com
يمكّن hotglue المطورين من تقديم عمليات تكامل SaaS أصلية ومواجهة للمستخدم لعملائك في دقائق دون التضحية بالتحكم في البيانات. من خلال تضمين hotglue في تطبيق الويب الخاص بك، يمكن للعملاء توصيل تطبيقات SaaS التابعة لجهات خارجية دون مغادرة التطبيق الخاص بك، ويمكنك بكل ثقة استيعاب أي بيانات تحتاجها بشكل قا...
Integration Labs
integrationlabs.co
واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للبيانات المالية للأعمال. تعمل Integration Labs على تسهيل التفاعل مع البيانات المالية لعملاء شركتك. تستخدم شركات SaaS والمدفوعات والخدمات المالية الرائدة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لاسترداد البيانات ومزامنتها بسلاسة عبر منصات المحاسبة والتجارة والمدفوعات الخاصة بعملائه...