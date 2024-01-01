تم تصميم منصة فهم المستندات Allganize AI، Alli، لتوفير حلول مبتكرة لمختلف تحديات إنتاجية المؤسسة. تقدم Alli روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وchatGPT للمؤسسات، وAI OCR، مما يجعلها حلاً شاملاً لمعالجة المستندات وتحليلها. ويستخدم التعلم الآلي والتعرف على الأنماط لمعالجة المستندات المنظمة وغير المنظمة، مما يحقق دقة استثنائية بمعدل نجاح يزيد عن 99%. يعد Alli GPT مناسبًا بشكل خاص لحالات استخدام البحث في المؤسسات، لأنه يوفر إجابات دقيقة من المصادر الداخلية والخارجية، مما يلغي الحاجة إلى البحث في مستندات متعددة. من ناحية أخرى، يقوم Alli Capture بأتمتة عملية التقاط البيانات من المستندات المنظمة وغير المنظمة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف الناجمة عن الأخطاء وعدم الكفاءة عند المعالجة يدويًا. Alli Answer هي أداة لمعالجة اللغة الطبيعية توفر إجابات سريعة ودقيقة لأسئلة المستخدم، وتنظيم المعلومات بطريقة سهلة الاستخدام. تتناول Allganize الصعوبات الإنتاجية التي تواجهها الصناعات المختلفة، بما في ذلك الألعاب وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والقطاع العام والبناء والنفط والغاز والتأمين والخدمات المالية والموارد البشرية. يمكن لنماذج Allganize المدربة مسبقًا ونماذج تدفق البيانات المتقدمة إنشاء حلول مخصصة لهذه الصناعات في أيام، دون الحاجة إلى البرمجة. كما أنها تحافظ على مستويات عالية من الأمان من خلال الالتزام بلوائح ومعايير الأمان، وتنفيذ ممارسات التصميم الآمنة، وإجراء مراجعات مستمرة لضمان سلامة وأمن النظام الأساسي. وبشكل عام، تمتلك Allganize مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تساعد المؤسسات في استخلاص الرؤى من البيانات غير المنظمة بكفاءة، وأتمتة المهام المتكررة والعادية، وزيادة الدقة.

الموقع الإلكتروني: allganize.ai

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