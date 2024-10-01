بدائل - Alertable
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كان...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All هي خدمة مراسلة جماعية موجهة نحو الهدف وتعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على المجتمع، وتقدم رسائل شخصية وإعلامية ورسائل طوارئ إلى مجموعات كبيرة. تعزز الشركة ثقافة وقيمًا قوية، مع التركيز على العظمة بدلاً من النمو ووضع الناس فوق الربح. تلتزم Text-Em-All بأن يكون التعامل معها ممتعًا، حيث تقدم...
AlertMedia
alertmedia.com
تعتمد آلاف المؤسسات على حل معلومات التهديدات والاتصالات في حالات الطوارئ من AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وإعلامهم واتصالهم أثناء الأحداث الحرجة. باستخدام AlertMedia، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من الأشخاص والأصول والمواقع في الوقت الفعلي، ثم إرسال تنبيهات واضحة للغاي...
OnSolve
onsolve.com
لدى OnSolve النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومحرك تكامل حديث وفريق من خبراء إدارة الأحداث المهمة المستعدين للوقوف بجانبك.
DialMyCalls
dialmycalls.com
اكتشف لماذا تستخدم أكثر من 40.000 مؤسسة DialMyCalls لإرسال الرسائل النصية و/أو المكالمات الهاتفية و/أو رسائل البريد الإلكتروني بسهولة إلى مجموعة كاملة من الأشخاص في ثوانٍ! لأكثر من 15 عامًا، كانت DialMyCalls رائدة في مجال الإشعارات الجماعية التي ترسل ملايين الرسائل سنويًا. يتم استخدام منصتنا من قبل ...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
يمكنك الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب باستخدام حل التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة الأسهل استخدامًا والمتاح. تعمل التنبيهات النصية على الهاتف المحمول على تسهيل التواصل مع عملائك وموظفيك وجمهورك عندما يكون الأمر أكثر أهمية. يمكنك زيادة المبيعات وإرسال التنبيهات وزيادة المشاركة بسهولة وبتكلفة مع...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse عبارة عن نظام أساسي للاتصالات مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الطريقة التي تشارك بها الإشعارات المهمة.
Preparis
preparis.com
تعمل مجموعة البرامج السحابية الموحدة من Preparis على تحويل تخطيط استمرارية الأعمال من ترف معقد إلى برنامج يمكن الوصول إليه للشركات مثل شركتك تمامًا. بدءًا من إشعارات وتنبيهات الطوارئ وحتى التخطيط الشامل وإدارة الحوادث والتدريبات وإعداد التقارير، يمكن لـ Preparis التعامل مع كل جزء من استراتيجية الاست...
Regroup Mass Notification
regroup.com
تعمل ميزة Regroup Mass Notification على تمكين اتصالات جماعية أفضل تحافظ على سلامة الأشخاص وإعلامهم في جميع الأوقات. إن منصة الاتصالات الجماهيرية القائمة على السحابة والحائزة على جوائز للشركة هي ما يعتمد عليه العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم لإرسال اتصالات الطوارئ والاتصالات اليومية ...
iLobby
ilobby.com
iLobby هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة المرافق والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشر منصة FacilityOS من iLobby عبر أكثر من 6000 موقع حول العالم، وتعمل على تشغيل بيئات العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي، وفرض بروتوكولات السلامة، وتعزيز ...