Aleph

Aleph

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الموقع الإلكتروني: getaleph.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aleph على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم ببناء مصدر الحقيقة الوحيد للبيانات المالية. توقف عن جمع البيانات يدويًا وحافظ على مزامنة فريقك. قم بتسريع التخطيط والتحليل المالي باستخدام الأداة التي تفضلها - جداول البيانات.

الموقع الإلكتروني: getaleph.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aleph. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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