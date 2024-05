Alendei is AI based customer engagement platform. It enables users to send short text messages to mobile phone users. It provides automated customer support and engagement through a conversational interface to improve user experience and satisfaction. It enables users to provide two way communication by integrating WhatsApp business APIs to send and receive messages.

الموقع الإلكتروني: alendei.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alendei. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.