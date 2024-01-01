Alendei

Alendei

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: alendei.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alendei على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Alendei is AI based customer engagement platform. It enables users to send short text messages to mobile phone users. It provides automated customer support and engagement through a conversational interface to improve user experience and satisfaction. It enables users to provide two way communication by integrating WhatsApp business APIs to send and receive messages.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: alendei.com

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