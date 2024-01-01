AlemHealth

AlemHealth

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الموقع الإلكتروني: alemhealth.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل علم الأشعة عن بعد من أجل عالم متصل. استمتع بتجربة سير عمل سلسة للأشعة من خلال منصة AlemHealth البديهية والفعالة من حيث التكلفة. يمكنك تخزين دراسات التصوير الطبي ومشاركتها وعرضها والإبلاغ عنها بكفاءة، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى المرضى ومرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: alemhealth.com

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